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"Sabah erken uyanacağım" dedi, banyoda ölü bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 65 yaşındaki Emin Tokdemir, sabaha karşı evinin banyosunda ölü bulundu. Tokdemir'in dün akşam komşularıyla çay içip sohbet ettiği ve sabah MR çektireceği için erken kalkacağını söylediği öğrenildi.

16 Ekim 2024 Çarşamba 10:33

  Olay, saat 05.30 sıralarında Ertuğrul Gazi Mahallesi Işılay Sokak'taki 2 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Tokdemir (65) aile üyeleri tarafından banyoda hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Tokdemir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Tokdemir'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. 
 Öte yandan, Tokdemir'in dün akşam saatlerinde komşularıyla çay içip sohbet ettiği ve sabah hastanede MR çektireceği için erken uyanması gerektiğini söylediği öğrenildi. Tokdemir'in KOAH hastası olduğu da bildirildi. 
  Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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