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Sağlık çalışanı kuzenini öldüren sanığa ağırlaştırışmış müebbet hapis talebi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde radyoloji teknisyeni kuzenini tabanca ile 10 el ateş ederek öldüren sanık hakkında Cumhuriyet savcısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Sağlık çalışanı kuzenini öldüren sanığa ağırlaştırışmış müebbet hapis talebi

20 Eylül 2024 Cuma 10:36

  Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'ndaki sitenin otoparkında 10 Ocak 2023'de meydana gelen olayda, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görevli radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan (31), spor salonuna gitmek için otomobiline yürüdüğü esnada sağlık teknikeri kuzeni İrfan Ö. (52) tarafından tabancayla vuruldu. 10 kurşunun isabet ettiği Hürrem Doğan hayatını kaybetti, İrfan Ö. ise İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
  Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi 
  İrfan Ö'nün tutuklu yargılandığı davanın duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Salonda taraf avukatları hazır bulunurken, sanık İrfan Ö. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla davaya katıldı. Sanık pişman olduğunu ve önceki ifadeleri tekrar ettiğini dile getirdi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. 
  Sanık avukatının süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi. 
 
  Sanığın ilk ifadesi 
  Sanık İrfan Ö. ilk ifadesinde; "Hürrem'in babası dayım olur. Dayım H.D. ile bir yıl öncesine dayanan husumetim vardı. Namusuma göz dikmişti. H.D., dini nikahlı yabancı uyruklu eşimle cinsel birliktelik yaşamıştı. Bu sebeple husumetliydim. H.D. bu durumu, çocuklarına aksettirmiş. Kuzenlerim, 'Gel konuya açıklık getirelim sen ve babamı barıştıralım' diyerek beni eve davet ettiler. Çağırdıkları eve gittiğimde beni darp ettiler. Aldığım darbeler sebebiyle baygınlık geçirdim. Ayıldığımda üzerimde kadın kıyafetleri vardı. Sütyen takmış, etek giydirmişlerdi. Hürrem görüntülerimi çekiyor, C.D'de babasını görüntülü aramış bana küfür ediyorlardı. Bana sinkaflı küfürler ederek o şekilde sokağa attılar. Şikayetçi olduktan sonra baba ve oğullarından ölüm tehditleri almaya başladım. Beni pazarlayacaklarını, sosyal medyada görüntülerimi yayınlayacaklarını ve arkadaşlarıma yollayacaklarını söylüyorlardı. 33 yıldır devlet memuruyum. Sevilen sayılan bir insandım, bu söylenenlerden hicap duydum, psikolojim bozuldu. Tehditlerden de korkarak şikayetimden vazgeçtim. Olay sebebiyle sakinleştirici ilaçlar kullanmaya başladım" şeklinde konuştu. 
 
  "Tayin olmak istedim ancak kendilerinden kurtulamadım, tehdit ve şantajlar devam etti" 
  Yaşanan durum sebebiyle çok utanç duyduğu ve tayin olmak istediğini belirten İrfan Ö., "Tayin olmak istedim ancak kendilerinden kurtulamadım, tehdit ve şantajlar devam etti. Olay tarihinde beni karakoldan ayarak ifade vermemi istediler. Benden şikayetçi olmuşlar. İfade verdikten sonra Hürrem ile konuşmak istediğimi söyleyerek evlerinin önüne gittim. Kamelyada oturarak Hürrem'in inmesini bekledim. Hürrem aşağıya indiğinde, 'Sizden çektiğim nedir, beni neden rahat bırakmıyorsunuz?' dedim. Bana sırıtarak, küfür etti. Bunun üzerine şuurumu ve kontrolümü kaybederek ateş ettim. Beni tehdit etmeleri sebebiyle 7-8 ay önce tabanca almıştım" ifadelerini kullandı. 




İHA
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