Sahillerde yaz denetimi başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Kandıra sahillerinde yaz sezonu için kapsamlı denetim ve güvenlik çalışmalarına başladı. Zabıta ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için görev başında.

MAVİ BAYRAK KRİTERLERİNE UYGUN DENETİMLER

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Mavi Bayraklı plajlarda seyyar satıcı denetimleri, izinsiz çadır ve şezlong kurulumlarının engellenmesi, plajlara çadır kurulmasına izin verilmemesi, hatalı parkların önlenmesi ve genel asayişin sağlanması için titizlikle denetimler gerçekleştiriyor. Düzenin korunması amacıyla plajlarda sık sık devriye geziliyor.

ÇALIŞMALAR SEZON BOYUNCA SÜRECEK

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, zabıta ekiplerinin sezon boyunca aktif görev yapacağını, vatandaşların güvenliği ve konforu için tüm önlemlerin alındığını bildirdi. Koordineli çalışmalarla Kandıra sahillerinde güvenli, temiz ve keyifli bir yaz sezonu geçirilmesi hedefleniyor.



(Erkan ERENLER)