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Sahte banka kartı düzenleyen şahsa polis operasyonu

Kocaeli'de sahte banka ve kredi kartı düzenleyip satmadan, güveni kötüye kullanmaya kadar 6 farklı suçtan 15 aranma kaydı ve 25 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sahte banka kartı düzenleyen şahsa polis operasyonu

17 Aralık 2024 Salı 10:46

 Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, "başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı düzenleme, satma", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ile "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" gibi 6 farklı suçtan 15 ayrı aranma kaydı bulunan O.K. yakalandı. Kartepe'de yakalanan O.K.'nin 25 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. tutuklandı. 
   
 27 yıl hapis cezasıyla aranıyordu 
 Ayrıca, "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "hırsızlık", "işyeri dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından 27 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.K. da Darıca'da yakalandı. S.K., tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği Gebze Adliyesi'nde tutuklandı. 


İHA
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