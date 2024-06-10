Sahte dedektiflere operasyon

"Dedektiflik" faaliyetleri adı altında kişisel verileri hukuka aykırı olarak temin ettikleri ve cep telefonu programları üzerinden ruhsatsız silah ticareti gerçekleştirdikleri tespit edilen 23 şüpheli, Kocaeli merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin dedektiflik faaliyetleri adı altında kişisel verileri hukuka aykırı olarak temin ettikleri ve cep telefonu programları üzerinden ruhsatsız silah ticareti gerçekleştirdikleri belirlendi. 23 şüpheli, Kocaeli merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda takip cihazı, 3 pompalı tüfek, 5 tabanca, 3 şarjör ve 165 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 16'sı ise Gebze Adliyesi'ne sevk edilecek.

İHA