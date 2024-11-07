Sahte faturayla 60 milyon TL’lik vurgun

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde polis tarafından akaryakıt ürünleri başta olmak üzere sahte fiş ve fatura keserek devleti 60 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilenlere yönelik polis tarafından 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 57 şüpheliyi yakaladı. Ayrıca operasyonda 10 bin adet sahte fatura ele geçirildiği açıklandı.





Vergi Dairesi’nden gelen raporlar üzerine harekete geçen polis, “sahte fatura üretimi” üzerine Kocaeli merkezli olarak 4 ilde eş zamanlı olarak yaptığı operasyonda toplam 57 şüpheliyi yakaladı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gebze KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından belirlenen adreslere yönelki gerçekleştirilen operasyonda 57 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerle birlikte “3 farklı adreste fatura üretilen cihazlar, yaklaşık 10 bin adet sahte fatura ile sahte faturaların dağıtımı ile ilgili alıcı listeleri ele geçirildi.” Ele geçirilen faturaların toplam değerinin 60 milyon TL olduğu acıkandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada operasyonun daha önceden polisin sahte fiş ve fatura basarak vergi kaybına neden olan dolandırıcılık suçu işleyen örgütlere yönelik gerçekleştirilen 13 yakalama ile bu operasyonda elde edilen bin 521 adet sahte akaryakıt fiş ve faturası ele geçirilmesinin yanısıra Vergi Daireleri’nden konuyla ilgili gelen raporlar üzerine gerçekleştirilen devam operasyonu olduğu bilgisine yer verildi. Diğer yandan Yakalanan şüphelilerin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin burada işlemlerinin devam ettiği şüphelilerin buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi’ne 8 Kasım Cuma günü sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi. (ÜMİT ÜLKER)