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Sahte faturayla 60 milyon TL’lik vurgun

Gebze KOM’dan 4 ilde eş zamanlı kaçakçılık operasyonu: 57 şüpheli yakalandı.

Sahte faturayla 60 milyon TL'lik vurgun

07 Kasım 2024 Perşembe 10:57

 Kocaeli’nin Gebze ilçesinde polis tarafından akaryakıt ürünleri başta olmak üzere sahte fiş ve fatura keserek devleti 60 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilenlere yönelik polis tarafından 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 57 şüpheliyi yakaladı. Ayrıca operasyonda 10 bin adet sahte fatura ele geçirildiği açıklandı.

Vergi Dairesi’nden gelen raporlar üzerine harekete geçen polis, “sahte fatura üretimi” üzerine  Kocaeli merkezli olarak 4 ilde eş zamanlı olarak yaptığı operasyonda toplam 57 şüpheliyi yakaladı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gebze KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından belirlenen adreslere yönelki gerçekleştirilen operasyonda  57 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerle birlikte “3 farklı adreste fatura üretilen cihazlar, yaklaşık 10 bin adet sahte fatura ile sahte faturaların dağıtımı ile ilgili alıcı listeleri ele geçirildi.” Ele geçirilen faturaların toplam değerinin 60 milyon TL olduğu acıkandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada  operasyonun daha önceden polisin sahte fiş ve fatura basarak vergi kaybına neden olan dolandırıcılık suçu işleyen örgütlere yönelik gerçekleştirilen 13 yakalama ile bu operasyonda elde edilen bin 521 adet sahte akaryakıt fiş ve faturası ele geçirilmesinin yanısıra Vergi Daireleri’nden konuyla ilgili gelen raporlar üzerine gerçekleştirilen devam operasyonu olduğu bilgisine yer verildi. Diğer yandan Yakalanan   şüphelilerin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin burada işlemlerinin devam ettiği şüphelilerin buradaki  işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi’ne 8 Kasım Cuma günü sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.  (ÜMİT ÜLKER) 
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