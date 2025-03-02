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Sahura kalkan aile fark etti: 5 katlı binada korkutan yangın

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, sahura kalkan aile tarafından fark edildi. Bina sakinleri, ailenin uyarısıyla dışarıya çıkarken faciadan dönüldü.

Sahura kalkan aile fark etti: 5 katlı binada korkutan yangın

02 Mart 2025 Pazar 11:52

 Olay, sabaha karşı Atalar Mahallesi Bayrak Sokak'ta bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5'inci katta ikamet eden bir aile, sahura uyandıkları sırada çatıdan duman yükseldiğini fark etti. Evin içine dolan dumanları görünce panikleyen aile, apartmandaki diğer sakinleri hızla uyararak dışarı çıkmalarını sağladı. 
  İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, çatı ve 5'inci kattaki dairenin bir kısmı zarar gördü. 
 Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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