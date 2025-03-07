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Şakalaşırken arkadaşını tabancayla vurdu: 1 yaralı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde cep telefonu satış ve tamiri yapılan iş yerinde bir kişi şakalaştığı arkadaşını kazara tabancayla vurdu. Yaralı şahıs, hastaneye kaldırılırken polis, tabancayla vuran kişiyi gözaltına aldı.

Şakalaşırken arkadaşını tabancayla vurdu: 1 yaralı

07 Mart 2025 Cuma 10:49

 Olay, saat 16.00 sırlarında Özgürlük Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerindeki cep telefonu satış ve tamiri yapılan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.T. arkadaşı K.G. ile şakalaştığı sırada tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun K.G.’ye isabet etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından K.G., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan K.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. G.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

İHA
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