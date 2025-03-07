Şakalaşırken arkadaşını tabancayla vurdu: 1 yaralı Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde cep telefonu satış ve tamiri yapılan iş yerinde bir kişi şakalaştığı arkadaşını kazara tabancayla vurdu. Yaralı şahıs, hastaneye kaldırılırken polis, tabancayla vuran kişiyi gözaltına aldı.

07 Mart 2025 Cuma 10:49