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Sakarya'daki Yangına Kocaeliden Destek Ekipleri

Sakarya’nın Geyve ilçesinde çıkan yangına müdahale için, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Sakarya'daki Yangına Kocaeliden Destek Ekipleri

21 Temmuz 2025 Pazartesi 15:42

 BAŞKAN BÜYÜKAKIN HEMEN TALİMAT VERDİ

Sakarya’nın Geyve ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Bazı mahalleler tahliye edilirken, alevlere hem karadan hem de havadan müdahale edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla yangın bölgesine Kocaeli İtfaiyesi’nden de ekipler yönlendirildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Tahir Büyükakın, “Komşumuz Sakarya’nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere ekiplerimizi hızla bölgeye yönlendirdik. Tüm arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcıları olsun” paylaşımını yaptı.

 

EKİPLER HALA YANGIN BÖLGESİNDE

Kocaeli’nden çok sayıda araç ve ekip, gece boyunca alevlere müdahale etmek için canla başla çalıştı. Yangın sabahın ilk ışıkları ile kontrol altına alınırken, Kocaeli’nden giden ekip soğutma işlemlerine yardım etmek üzere bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

(Ömer İLGEÇ)

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