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Saldırıya Uğrayan Öğretmen İçin Kalem Kırdılar

Kocaeli'de bulunan okulda, öğrencisini korumak isterken veli tarafından saldırıya uğrayan öğretmen için meslektaşları tepki gösterdi.

Saldırıya Uğrayan Öğretmen İçin Kalem Kırdılar

31 Mayıs 2024 Cuma 09:17

 Bir araya gelen sendikalar ve öğretmenler, yapılan şiddeti kınayarak kalem kırdı.   
  Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eğitim sendikaları üyeleri, 28 Mayıs tarihinde Darıca Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nun bir veli tarafından basılıp öğretmenin saldırıya uğramasına yönelik tepki gösterdi. Çınaraltı Meydanı'nda ellerinde pankartlarla toplanan Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim Gücü Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen ve Anadolu Eğitim-Sen üyeleri yaptıkları açıklamada öğretmenlere uygulanan şiddeti kınadı. 
 
  "Özlük haklarımız iyileştirilsin" 
  Eğitimcilere yapılan şiddeti kınayan Eğitim Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık, "Eğitim çalışanları bir yandan şiddetin; toplumun aklını, anlayışını felç etmesine, eğitim başarımızı engellemesine 'dur' demek için genç nesiller üzerinde emek verirken, diğer yandan şiddetin nesnesi haline gelmiş durumdadır. Şiddetin, eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması, acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hale getirmektedir. Öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasının artırılması, görevi başındaki öğretmene saldıran kişinin tutuklu yargılanması ve özlük haklarımızın iyileştirilmesine yönelik maddelerin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda güncellenerek yerini almasını ve bir an evvel TBMM'ye kanun teklifinde bulunulmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.  
  Anadolu Eğitim-Sen Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici ise "Bizim derdimiz Burak öğretmenimize yapılan, yarın Ordu'da Ayşe öğretmene veya İzmir'de bir başka öğretmenimize yapılmasın diyedir" ifadelerini kullandı.  
  Konuşmaların ardından öğretmenler, tepkilerini kalem kırarak gösterdi. 
                                         


İHA
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