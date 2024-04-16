ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sanayi Sitesinde Yangın: 4 İşyeri Etkilendi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan sanayi sitesinde bir işyerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Sanayi Sitesinde Yangın: 4 İşyeri Etkilendi

16 Nisan 2024 Salı 20:11

 Üç işyeri daha etkilenirken, yangın büyümeden kontrol altına alındı.  
  Olay, sabah 10.00 sıralarında Gölcük Sanayi Sitesinde bulunan oto fren bakım üzerine faaliyet gösteren işyerinde meydana geldi. İşyerinin çatı kısmından dumanların çıktığını gören çalışanlar 112 acil servisini aradı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yükselen dumanlar Gölcük'ün geniş bir kısmında görüldü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, büyümeden kontrol altına alındı. Üç işyerinin de yangından etkilendiği öğrenildi.  
  Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı  
                                        


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Cezaevi Firarisi Yakalandı Cezaevi Firarisi Yakalandı
Bakıma Giderken Kaza Yaptı, Dorsenin Takılı Olmaması Facianın Önüne Geçti Bakıma Giderken Kaza Yaptı, Dorsenin Takılı Olmaması...
Düğünde Yeğenini Öldüren Sanık: Düğünde Yeğenini Öldüren Sanık: "İsterseniz...
8 Katlı Binanın Arka Tarafında Bulunan Bahçede Çıktı 8 Katlı Binanın Arka Tarafında Bulunan Bahçede...
Cezaevi firarisi yakalandı Cezaevi firarisi yakalandı
Bayram Dönüşü Kazada Hayatını Kaybeden Baba Ve Kızının Cenazeleri Hatay’a Gönderildi Bayram Dönüşü Kazada Hayatını Kaybeden Baba...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Cezaevi Firarisi Yakalandı
15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi R.Ö., Kocaeli'de polis ekiplerince yakalandı.

Haberi Oku