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ASAYİŞ:
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Şehir merkezinde adeta GTA oynadılar

Kocaeli’de trafikte tartışan iki sürücü adeta GTA oyunu oynadı. Sürücülerden biri diğer tarafa çarparak kaçmaya çalıştı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Şehir merkezinde adeta GTA oynadılar

07 Temmuz 2024 Pazar 17:04

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde başladı. İddiaya göre 41 ARD 923 plakalı otomobili ile D130 üzerinde İzmit istikametine ilerleyen A.Ş., C.B. ile E.B idaresindeki 41 ARK 555 ve 41 ACG 464 plakalı araçların önüne kırarak yavaşladı. Kaza yapacaklarını ileri süren C.B. ve E.B. kardeşler ise A.Ş.’nin önünü kesmek istedi. 41 ARD 923 plakalı otomobil sürücüsü durmayarak kaçmaya başlayınca, üç kişi arasında kovalamaca yaşandı. O anlar yolda ilerleyen başka otomobillerin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kaçan otomobili kovalayan iki sürücünün makas atmaları yer aldı. Anıt Park kavşağında trafik ışıklarında yavaşlayan A.Ş., E.B. ve C.B. kardeşlerin saldırısına uğradı. Yine durmayan A.Ş., kardeşlere ve bariyerlere otomobili ile çarparak kaçtı. O anlar da amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne kaçan A.Ş. polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekipleri tarafların ifadelerine başvurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.  Aslı Aktaş - Adil Özdemir  KOCAELİ (İHA) 


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