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Sel sebebiyle zarar gören köprü yıkılma tehlikesi geçiriyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 ay önce yaşanan sel sebebiyle köprü yıkılma tehlikesi geçirirken, yol ise çöktü. Vatandaşlar, mağdur durumda olduklarını belirterek, köprünün yenilenmesini istiyor.

Sel sebebiyle zarar gören köprü yıkılma tehlikesi geçiriyor

20 Haziran 2024 Perşembe 13:47

  Körfez ilçesine bağlı Sevindikli köyünde bulunan Kocadere Köprüsü yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 4 ay önce derede sel olması sebebiyle köprünün ayakları zarar görürken, yolun bir kısmı ise çöktü. Yoldan kopan taşlar ise dereye taştı. Vatandaşlar, köprünün her an yıkılabileceğini söyleyerek, köprünün yenilenmesini istiyor. Köprünün yıkılacağından korktuklarını söyleyen Ahmet Kiraz, "4 ay önce sel olması sebebiyle köprü yıkılacak duruma geldi. Ölüm riskli taşıyor, köprüden ve yoldan kopan parçalar dereye aktı. Yolun yarısı çökmüş, bir araba zor geçiyor. Daha önce biçerdöverler köprüden geçiyordu, şu an geçemiyor. Köprü sebebiyle ölüm yaşansa hesabını kim verecek. Köprünün ayakları çatlamış, zor duruyor. Yetkililerden bu duruma çözüm bulunmasını talep ediyoruz. Köprüden ağır vasıtalı araçlar geçiyor, yıkılması an meselesi. Yeni köprü yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. 


İHA
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