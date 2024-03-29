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Şerit Değiştiren Tır Panelvanı Bariyere Sıkıştırdı

D-100 Karayolu Gebze geçişinde şerit değiştiren tırın, panelvanı bariyerlere sıkıştırması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Şerit Değiştiren Tır Panelvanı Bariyere Sıkıştırdı

29 Mart 2024 Cuma 11:31

  Kaza, sabaha karşı D-100 Karayolu İstanbul istikameti Osman Yılmaz Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 41 AKK 250 plakalı Scania marka tır, şerit değiştirdiği esnada 41 YJ 200 plakalı Volkswagen marka panelvanı bariyerlere sıkıştırdı. Kazayı fark eden tır sürücüsü, aracını emniyet şeridine çekerek yardıma koştu. Kazada panelvanda bulunan yolcu hafif şekilde yaralanırken, araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan yolcuya ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. 
 Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.  
                                       


İHA
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