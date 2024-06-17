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Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli mevkisinde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü, araçtan geriye iskeleti kaldı.

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

17 Haziran 2024 Pazartesi 16:03

 Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli mevkisinde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü, araçtan geriye iskeleti kaldı.   
  Yangın, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple seyir halindeki otomobilden dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü aracı durdurdu. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamına sirayet etti. Araç alev topuna dönerken vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araçtan geriye iskeleti kaldı. 
  Olayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
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