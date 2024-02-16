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Seyir Halindeki Araç Alevlere Teslim Oldu

Kocaeli D100 Karayolunda seyir halinde olan hafif ticari araç alevlere teslim oldu

Seyir Halindeki Araç Alevlere Teslim Oldu

16 Şubat 2024 Cuma 10:27

 Yangını itfaiye söndürürken araçta büyük hasar oluştu.  
  Yangın, gece saatlerinde D100 Karayolu İstanbul istikameti Gebze ilçesi Beylikbağı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S idaresindeki 03 AEF 125 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, seyir halindeyken motor kısmından yanma meydana geldi. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak uzaklaştı. Durumun itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan aracı söndürmek için çalışma başlattı. Alevler söndürülürken aracın motor kısmı komple yandı.  
Olay sebebiyle yaralanan olmadı. 
                                 


İHA
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