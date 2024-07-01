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Sıkıştığı yerden otomobilin kapısı kesilerek kurtarıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kazanın ardından sürüklenen otomobilde mahsur kalan kadın, aracın kapısı kesilerek kurtarıldı.

Sıkıştığı yerden otomobilin kapısı kesilerek kurtarıldı

01 Temmuz 2024 Pazartesi 15:07

  Kaza, Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. S.E. idaresindeki 34 ZV 6838 plakalı Volkswagen marka otomobil ile İ.P. hakimiyetindeki 41 BH 780 marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kayan 34 ZV 6838 plakalı otomobil, yaklaşık 70 metre sürüklenerek karşı şeride geçerek yeşil alana geçti. Kazada otomobildeki yolcu D.H. sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan yolcu D.H., itfaiye ekiplerinin otomobilin yolcu kapısını kesmesiyle araçtan çıkarıldı. Yaralılar D.H. ile sürücü İ.P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 
  Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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