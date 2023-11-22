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Sınıfta şiddet: Genç kız böyle darp edildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kız öğrenci, sınıfta arkadaşı tarafından darp edildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kız öğrenci, sınıfta arkadaşı tarafından darp edildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sınıfta şiddet: Genç kız böyle darp edildi

22 Kasım 2023 Çarşamba 12:16

Olay, Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 9'uncu sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen gençler arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında B.G isimli öğrenci, arkadaşı E.T'ye saldırdı. B.G., saçını çekip yere yatırdığı E.T'ye dizi ile vurdu. Gözyaşlarına boğulan E.T., korku dolu gözlerle arkadaşına baktığı sırada B.G., "Saçın çok güzelmiş" dedikten sonra genç kıza tokat ve tekme attı. O anlar sınıftaki başka bir öğrenci tarafından kayda alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.







İHA
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