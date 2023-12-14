ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sokak Ortasında Cinayet İşlemişti, Müebbet Ve 27 Yıl Hapis Cezası Aldı

Kocaeli’de çıkan tartışmada 22 yaşındaki Mertcan Pekatik’i sokak ortasında vurarak öldüren sanığa müebbet hapis, 4 kişiye yönelik işlediği kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 27 yıl hapis cezası verildi.

Sokak Ortasında Cinayet İşlemişti, Müebbet Ve 27 Yıl Hapis Cezası Aldı

14 Aralık 2023 Perşembe 12:10

Olay, 19 Haziran 2022 tarihinde İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. 22 yaşındaki Mertcan Pekatik, arkadaşları Burak D., Cemal B., Mert E. ile eğlence mekanına gitti. Bir süre sonra Burak D., Cemal B., Mert E. ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında 3 kişi de çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı. O esnada tuvalette olan Mercan Pekatik, durumu öğrenince arkadaşlarının yanına dışarı gitti. Mertcan ile arkadaşları, mekanın 50 metre uzağındaki ara sokakta çiğ köfteci Selçuk Seis ile tartışmaya başladı. Çıkan arbedede Selçuk Seis, tabanca ile 4 el ateş açtı. 2 merminin isabet ettiği Mertcan Pekatik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Seis ile kavga sırada yanında olan Onurcan G., Onur A. ve Sedat K. gözaltına alındı. Selçuk Seis tutuklanırken, diğer sanıklar serbest bırakıldı. 
 
  "Pişmanım" 
  Olayla ilgili davanın duruşması 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Selçuk Seis SEGBİS ile katılırken, tutuksuz sanık Onur A., ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Mustafa K., Onurcan G. ve Sedat K. ise duruşmaya katılmadı. Tutuklu sanık Selçuk Seis pişman olduğunu söyledi. Onur A. ise olaya dahil olmadığını belirterek beraatini istedi.  
 
  "Müebbet hapis cezası" 
 Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan tutuklu sanık Selçuk Seis'e müebbet hapis cezası verdi. Seis'in ayrıca tabancayı rastgele ateşlediği için olay yerinde bulunan maktulün arkadaşları Burak D., Cemal B., Mert E.'ye yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediğine kanaat getirerek 9'ar yıldan toplam 27 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar Onur A., Mustafa K., Onurcan G. ve Sedat K. ise atılı suçları işlediğine dair kesin ve inandırıcı somut deliller elde edilemediğinden beraatlerine karar verildi.  
                                     


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’de Bir Şahıs Göğsünden Bıçaklandı Kocaeli’de Bir Şahıs Göğsünden Bıçaklandı
Amcasının Eşini Boğarak Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Amcasının Eşini Boğarak Öldüren Sanığa Müebbet...
75 Metre Sürüklenen Hafriyat Kamyonu Yeşillik Alana Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı 75 Metre Sürüklenen Hafriyat Kamyonu Yeşillik Alana...
(VİDEOLU)FETÖ Firarisi Yarbay Tutuklandı (VİDEOLU)FETÖ Firarisi Yarbay Tutuklandı
(VİDEOLU)İzmit Körfez’inin Ortasında Can Pazarı: Batan Yüzer Havuzdan Denize Atladılar (VİDEOLU)İzmit Körfez’inin Ortasında Can Pazarı:...
2 Araçtan 8 Tabanca Çıktı: 3 Gözaltı 2 Araçtan 8 Tabanca Çıktı: 3 Gözaltı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Kocaeli’de Bir Şahıs Göğsünden Bıçaklandı
Göğsünden bıçaklanan kişi öldü

Haberi Oku