banner1056
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sosyal medyadan provokatif paylaşıma 8 gözaltı

Kocaeli'de sosyal paylaşım siteleri üzerinden provokatif söylemlerde bulunduğu tespit edilen 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyadan provokatif paylaşıma 8 gözaltı

04 Temmuz 2024 Perşembe 09:49

  Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal paylaşım siteleri üzerinden, kamu düzeni ve barışını bozacak provokatif söylemlerde bulunan şahıslara yönelik araştırma yapıldı. Yapılan kontrollerde tespit edilen U.S., H.E., R.P, H.K., M.S.Y. ,Y.Ö.C. ,D.V. ve H.E. isimli şahısları Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de aile faciası: Eşini ve 2 çocuğunu vurdu Kocaeli'de aile faciası: Eşini ve 2 çocuğunu vurdu
Anne ve kızın ölümüne sebep olan servis kazasında istenen ceza belli oldu Anne ve kızın ölümüne sebep olan servis kazasında...
Hurdalıkta çıkan yangın gökyüzünü siyah dumanla kapladı Hurdalıkta çıkan yangın gökyüzünü siyah dumanla...
Tebligat adresinin yanlış verilmesinin sonuçları çok ağır olabilir Tebligat adresinin yanlış verilmesinin sonuçları...
Sürücü Sürücü "Dur" İhtarına Uymayınca Kovalamaca Hastanede...
Mahir öğretmen cinayetinde 8 tutuklama Mahir öğretmen cinayetinde 8 tutuklama
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli'de aile faciası: Eşini ve 2 çocuğunu...
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini ve 2 çocuğunu tabancayla ateş ederek...

Haberi Oku