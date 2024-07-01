Kocaeli'de "Dur" ihtarına uymayan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Önünü kesen polisin üstüne aracı süren sürücü kaçmaya çalışırken, polisin ateş etmesi neticesinde otomobildeki bir kişi yaralandı. Kovalamaca hastanede son bulurken, yaralı şahıs ameliyata alındı. Otomobildeki diğer 2 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen biliye göre, Körfez ilçesi D100 Karayolu'nda seyir halinde olan 41 ANJ 336 plakalı otomobil sürücüsü, radar uygulaması sırasında polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri ile kovalamaca başlarken, Derince ilçesinde başka bir ekip aracın önünü kesti. Durmayan otomobil sürücüsü iddiaya göre aracı polisin üstüne sürdü. Polis aracı durdurmak için ateş ederken, kurşun otomobilde yolcu olarak bulunan Y.E.A.'nın sırtına isabet etti. Buna rağmen durmayan sürücü, araçla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ameliyata alınırken polis araç sürücüsü ile otomobilde 3'üncü kişi olarak bulunan şahsı gözaltına aldı.

Polis 2 şüpheliyi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürürken, Y.E.A.'nın sağlık durumu hakkında bilgiye ulaşılamadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin hastane bahçesinde araçta yaptığı inceleme sonrasında otomobil, çekici yardımıyla polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA