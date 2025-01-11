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Tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, 5 çocuk annesi eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü

11 Ocak 2025 Cumartesi 13:15

 Olay, Darıca ilçesi Nene Hatun Mahallesi Eray Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle Şener A. (60) ile eli Hazal A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şener A., pompalı tüfeği alarak ateş açtı ve olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kurşunların hedefi olan 5 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcının yaptığı incelemelerin ardından kadının cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. 
  Kaçan şahıs ise polis ekiplerine teslim oldu. Şahsın psikolojik tedavi gördüğü, eşini daha önce bıçakladığı, bu sebeple cezaevine girdiği iddia edildi. 
  Olayla ilgili inceleme sürüyor. 


İHA
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