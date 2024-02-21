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Tavuk Döner Yiyen Öğrenciler Hastanelik Oldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde okulda tavuk döner yiyerek ayran içen bazı öğrenciler, rahatsızlanarak hastanelik oldu.

Tavuk Döner Yiyen Öğrenciler Hastanelik Oldu

21 Şubat 2024 Çarşamba 10:05

 Veliler ise duruma tepki gösterdi.   
  İddiaya göre, Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nde kantinden tavuk döner ve ayran alan bazı öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşandı. Yaklaşık 10 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Velilerin kantinde tarihi geçmiş ürün satıldığı iddiasıyla polise şikayette bulunacağı öğrenildi.  
  Ailesi tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilen Selen Bilgineşi (15), "Bugün arkadaşlarımla tavuk döner aldık ve hepimiz yedik. Bir arkadaşımızın midesinin bulandığını gördük ve onu idari bölüme indirdik. Bunun üzerine herkese 'Karnı ağrıyan ya da midesi bulanan var mı?' diye soruldu. Ben idare bölümündeki odaya gittiğime 11-12 öğrenci vardı. Hepimizi hastaneye kaldırdılar ve damar yolu açıldı" dedi. 
  Okul kantinini bozuk ürün sattığı iddiasıyla CİMER'e şikayet ettiklerini aktaran Bilgineşi, "Kimse sesimizi duymadı. Biz de buna bir çözüm bulanmasını istiyoruz" diye konuştu. 
   
  "Baygınlık geçirdim" 
  Şeyma Çilgi ise (15), "Daha önce CİMER'e şikayet etmemize rağmen bizi kimse dinlemedi. Bu olay ikinci kez yaşanıyor. Ben bunu ikinci kez yaşıyorum. Müdürün yanına gittiğimde benimle ilgilendi ama ambulans çağırmadı, annemi aradı. Ailem gelince ben baygınlık geçirdim. Bana ambulansla değil, ailemle hastaneye gitmemi söylediler. Ben de hastaneye ailemle geldim" ifadelerini kullandı. 
   
  "Ambulansı da, polisi de ben çağırdım" 
  Şeyma'nın annesi Müzeyyen Çilgi, "Biz okula defalarca şikayetçi olmamıza rağmen kantindeki tarihi geçmiş ürünleri çocuklarımıza tekrar tekrar yedirdiler. Şikayetçi oluyoruz, yine aynısı oluyor. Bugün de tavuk döner yiyip, ayran içmişler. Zehirlendiler. Biz okula gittiğimizde ambulans bile çağırmamışlardı. 'Herkes kendi imkanlarıyla hastaneye gitsin' dediler. Ambulansı da, polisi de ben çağırdım" şeklinde konuştu. 
   
  "Çocuklarımızı hiçe sayıyorlar" 
  Kızı Selen'in kendisini aramasıyla olayı öğrendiğini ifade eden Güven Bilgineşi ise, "Aceleyle okula gittim. Bayağı bir kalabalıktı. Dilekçeler yazıldı. Hastaneye kendi imkanlarımızla geldik. Bu bir değil, iki değil. Çocuklarımızı hiçe sayıyorlar. Kantinleri ya kapatsınlar ya da çözüm üretsinler" dedi. 
                                         


İHA
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