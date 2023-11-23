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Tekstil malzemesi yüklü tır alev alev yandı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan iç çamaşırı yüklü tır alevlere teslim oldu.

Tekstil malzemesi yüklü tır alev alev yandı

23 Kasım 2023 Perşembe 13:44

Yangın, İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ö. idaresinde seyir halinde olan iç çamaşırı yüklü 43 AAZ 985 plakalı Scania marka tırda yangın çıktı. Alevleri gören sürücü hemen aracı emniyet şeride çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle yangın, otoyolu kenarındaki ağaçlık alana da sıçradı. İtfaiyelerin olay yerine gelmesiyle söndürme çalışmaları başladı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken soğutma çalışmaları devam etti.

Kütahya'dan İstanbul'a seyir halinde olan tırda çıkan yangının elektrik tesisatından kaynaklı meydana geldiği öğrenildi. Olay sebebiyle iç çamaşırların birçoğu yandı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



İHA
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