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TEM Otoyolu'nda 3 tır ile hafriyat kamyonu zincirleme kazaya karıştı: 2 yaralı

Kocaeli TEM Otoyolu Gültepe Tüneli'nde 3 tır ile hafriyat kamyonun karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle İstanbul istikametindeki yol tek şeritten sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nda 3 tır ile hafriyat kamyonu zincirleme kazaya karıştı: 2 yaralı

31 Temmuz 2025 Perşembe 09:59

 Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gültepe Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki AT 5582 EH plakalı DAF marka tır, M.B.M. yönetimindeki 79 AHP 830 plakalı DAF marka tır, M.K. hakimiyetindeki 01 AOF 529 plakalı hafriyat kamyonu ile İ.U'nun kullandığı 01 EGY 89 plakalı Mercedes marka tır zincirleme kazaya karıştı. Kazada sürücü M.K. ile İ.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, İstanbul istikameti kaza sebebiyle tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. 
  Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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