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TEM Otoyolu'nda Kovalamaca Kazayla Bitti: 14 Göçmen, 4 Polis Yaralı

TEM Otoyolu’nda "dur" ihtarına uymayan araç polis otosuna çarptı: 14 göçmen, 4 polis yaralı

TEM Otoyolu'nda Kovalamaca Kazayla Bitti: 14 Göçmen, 4 Polis Yaralı

02 Ocak 2024 Salı 22:15

 TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde düzensiz göçmen taşıyan araç, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. 15 kilometrelik kovalamacada göçmenleri taşıyan araç, 2 polis otosuna çarptı. Can pazarına dönen yolda 4'ü polis olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı.   
  Olay, Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu İzmit geçişinde Gültepe mevkiinde denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 34 GRA 929 plakalı Volkswagen marka kapalı kasa hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan araç sürücüsü yoluna devam edince kovalamaca başladı. Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamaca kazayla bitti. Göçmenleri taşıyan araç, 2 polis otosuna çarptı. Meydana gelen kazada 14 düzensiz göçmen, 4 polis olmak üzere 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, ambulans, polis, UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve UMKE ekipleri, yaralılara sedyeyle ambulansa taşıdı. Can pazarına dönen yolda, polis ekiplerince emniyet sağlandı, trafik tek şeritten verildi. Yaralıların hastaneye kaldırılırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. 
   
                              


İHA
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