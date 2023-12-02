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TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü tırla çarpıştı, yaralılar var

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yolcu otobüsü, önünde seyreden tıra çarptı. Yolcu dolu otobüste yaralılar olduğu bildirildi.

TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü tırla çarpıştı, yaralılar var

02 Aralık 2023 Cumartesi 14:22

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu geçişi Hatipköy mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 71 ACL 869 plakalı yolcu dolu otobüs, önünde seyreden ve aniden yavaşlayan tıra çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak ilk müdahalelerini yaptı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe tek şeritten verilmeye başlandı.







İHA
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