banner1171
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TEM'de 2 tır ve yolcu otobüsü kazaya karıştı: 1'i ağır 3 yaralı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 2 tır ve yolcu otobüsünün karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Otoyolun İstanbul istikametinde trafik oluştu.

TEM'de 2 tır ve yolcu otobüsü kazaya karıştı: 1'i ağır 3 yaralı

28 Haziran 2025 Cumartesi 10:01

 Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Körfez ilçesi geçişi Yenikent Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan 33 BDD 16 plakalı tır, yol çalışması sebebiyle yavaşlayan trafikte 19 ABN 171 plakalı tıra arkadan çarptı. Sakarya'dan İstanbul Esenler Otogarı'na yolcu taşıyan 34 AYR 035 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü de duramayarak, 33 BDD 16 plakalı tıra vurdu. Kazada yolcu otobüsünde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 1 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.  
  Öte yandan, kaza sebebiyle İstanbul istikametinde bir süre trafik oluştu. Trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. 
  Kazayı anlatan tır sürücüsü, "Gebze istikameti girişinde yol tek şeritti. Seyir halindeyken arkadan gelen Volvo marka tır benim aracıma, tıra da yolcu otobüsü çarptı. Kaza bu şekilde oluştu" dedi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli ağır yaralandı Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli ağır...
Eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan üsteğmenin avukatı: Eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan üsteğmenin...
TEM'de yol çalışması tuzağa döndü: Onlarca sürücü soluğu lastikçide aldı TEM'de yol çalışması tuzağa döndü: Onlarca...
İzmit'te ağaçlık alan yangını: Dumanlar birçok yerden görüldü İzmit'te ağaçlık alan yangını: Dumanlar birçok...
Gaz yüklü tankerin motorunda çıkan yangın korkuya neden oldu Gaz yüklü tankerin motorunda çıkan yangın korkuya...
Darp edilen oyuncu dehşet anlarını anlattı: Darp edilen oyuncu dehşet anlarını anlattı: "Ölecektim"
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli...
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Haberi Oku