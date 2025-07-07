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TEM'de bariyere çarpan otomobilin tavanı koptu: 4 yaralı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde bariyere çarpan otomobilin tavanı koptu. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

TEM'de bariyere çarpan otomobilin tavanı koptu: 4 yaralı

07 Temmuz 2025 Pazartesi 09:41

  Kaza, TEM Otoyolu'nun Uzunbey Mahallesi mevkisi Kuzey Marmara Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.V. idaresindeki 34 LY 2316 plakalı Skoda marka otomobil, yol ayırımındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir diğer bariyere çarparak durabildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilin tavanı koptu, sürücü A.V. ile yolcular Ö.V., M.V. ve M.V. yaralandı. 
 İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 
 Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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