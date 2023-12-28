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TEM'de Damperi Açılan Tır Yön Levhasını Devirdi: Ankara İstikameti Trafiğe Kapandı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde seyir halinde olan tırın damperi açılarak elektronik trafik işaret levhasına çarptı.

TEM'de Damperi Açılan Tır Yön Levhasını Devirdi: Ankara İstikameti Trafiğe Kapandı

28 Aralık 2023 Perşembe 10:00

Tabela devrilirken, damper ise araçtan koptu. Devrilen tabelanın altında kimsenin kalmaması teselli kaynağı olurken TEM Otoyolu trafiğe kapandı.   
  Kaza, Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. yönetimindeki 34 DA 8388 plakalı tırın damperi açıldı. Damperin açıldığını fark etmeyen sürücü yoluna devam ederken damper trafik işaret levhasına çarparak devirdi. Damper ise tırdan koptu. Tabelanın altında hiçbir aracın kalmaması büyük teselli kaynağı oldu. Durumu fark eden sürücü yol kenarında durarak ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve çekici sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yol güvenliğini sağlayarak trafiği ulaşıma kapattı. Sürücüler kontağı kapatarak yolun açılmasını bekledi. Ekiplerin trafik işaret levhası ile damperi yoldan kaldırma çalışma devam ediyor.  
  Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 
                                     


İHA
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