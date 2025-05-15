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TEM'de durdurulan araçta kaçak tütün ve çay ele geçirildi

TEM otoyolu İzmit geçişinde durdurulan bir otomobilde çok sayıda kaçak tütün ile çay ele geçildi.

TEM'de durdurulan araçta kaçak tütün ve çay ele geçirildi

15 Mayıs 2025 Perşembe 11:03

 Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ile Mücadele Şubesi ekipleri, TEM otoyolu İzmit geçişi İstanbul istikametinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 bin 860 gümrük kaçağı sigara, 285 puro 13 kilo nargile tütünü, 4 kilo 200 gram pipo tütünü, 90 paket elektronik sigara tütünü, 4 elektonik sigara cihazı, 6 kilo 400 gram gümrük kaçağı çay, 10 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi.  
  Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlemler yapıldı. 


İHA
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