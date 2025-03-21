TEM'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen ve 4 tır ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyolu havadan görüntülendi.

Kaza, TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Şirintepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, 4 tır ile 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE, otoyol jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmaların şiddetiyle otoyolu adeta savaş alanına dönerken, otomobilde sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

2 kişi hayatını kaybetti

Kazada tıra arkadan çarpan 34 GYA 918 plakalı Peugeot marka otomobildeki sürücü Selim Kılıç (30) ile Kadir Balaban (38) hayatını kaybetti. 2'si ağır 4 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, Şehir Hastanesi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikameti uzun süre trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması başlattı. Trafik, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Öte yandan, kazaya karışan tırlarda yüklü içecekler ve odunların yola saçıldığı görüldü. Ayrıca, kaza alanı havadan görüntülendi.

İHA