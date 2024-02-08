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TEM'de Tır Bariyerlere Çarpıp, Aydınlatma Direklerini Devirdi

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan tır, orta refüje girerek bariyerlere çarptı, 2 aydınlatma direğini devirdi. Tırın kullanılamaz hale geldiği kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

TEM'de Tır Bariyerlere Çarpıp, Aydınlatma Direklerini Devirdi

08 Şubat 2024 Perşembe 10:15

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Alikahya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki 78 AAY 920 plakalı Scania marka damperli tır, orta refüje girerek bariyerlere çarptı, 2 aydınlatma direğini devirdi. Kazada E.B. ile yolcu O.P. hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sebebiyle trafikte uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, yola dökülen mazot ve yağı temizlemek için kumlama çalışması yaptığı sırada trafik ise tek şeritten sağlandı. Öte yandan, kazanın ardından tır kullanılamaz hale geldi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.






İHA
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