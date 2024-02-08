TEM'de Tır Bariyerlere Çarpıp, Aydınlatma Direklerini Devirdi
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan tır, orta refüje girerek bariyerlere çarptı, 2 aydınlatma direğini devirdi. Tırın kullanılamaz hale geldiği kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza sebebiyle trafikte uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, yola dökülen mazot ve yağı temizlemek için kumlama çalışması yaptığı sırada trafik ise tek şeritten sağlandı. Öte yandan, kazanın ardından tır kullanılamaz hale geldi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
İHA