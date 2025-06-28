TEM'de yol çalışması tuzağa döndü: Onlarca sürücü soluğu lastikçide aldı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yapılan yol çalışması, sürücüler için adeta tuzağa dönüştü. Seyir halindeki onlarca aracın lastiği patladı, bazıları yolda kaldı, bazıları çekiciyle taşındı. En yakın oto lastikçide yoğunluk oluşturan sürücüler, yaşananlara tepki gösterdi.

Otoyolun İstanbul istikameti Körfez geçişi Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkisinde Karayolları tarafından başlatılan yol çalışması, yeterli uyarı ve güvenlik önlemi alınmadığı için zincirleme mağduriyete yol açtı. Yol zemininde oluşan açıklık yüzünden seyir halindeki yaklaşık 40 aracın lastikleri patladı, cantları hasar gördü. Birçok araç yolda kalırken, bazıları çekici yardımıyla kaldırıldı. Lastiği patlayan sürücüler, en yakın akaryakıt istasyonunda bulunan oto lastikçiye akın etti.

"Perişan şekilde bekliyoruz"

Samsun'dan İstanbul'a giden Sevgi Aksu, "Yolda lastiğimiz patladı, büyük tehlike attık. Tırlar gelip geçiyordu. Büyük bir faciadan dönüldü. Halka böyle bir tuzak kurulamaz. Bu kadar duyarsızlık olamaz. Bizden sonra 30 araba buraya geldi. Şuanda tamir servisi önünde saatlerdir bekliyoruz. Gece yola çıktık, hala yollarda perişan şekilde bekliyoruz. Bizler gibi bir yığın mağdur var" dedi.

"Lastik parçalanmış durumda"

Aksu, sözlerine şöyle devam etti:

"Lastik parçalanmış durumda. Bir karış kadar yol kesik, yolun kesikliğinden dolayı lastikler patlıyor. Bizden sonra kazalar da oldu. Otoban şuan berbat durumda. Karayollarının yetkililerinin işaret koyması lazımdı. Tedbir alınması gerekiyordu fakat alınmamış" diye konuştu.

"Zararımız yine 30-40 binin altına değildir"





Mağduriyet yaşayan bir diğer vatandaş İlker Gökdemir ise oğluyla birlikte seyahat ettiği sırada büyük bir çukura düştüklerini belirterek, "Bu tamamen ihmal. Ne ikaz levhası vardı, ne de başka bir şey. Bizim peşimizdeki en az 20-25 araba aynı durumdaydı. Hatta bizden sonra da yaralanmalı kaza olduğunu duyduk. Mağduruz. Şu anda zarar tespiti yapılıyor. Zararımız yine 30-40 binin altına değildir. Bir de benim eski. Buradaki çoğu araçlar sıfır. 100 bin lira zarardan bahsedenler var. Bizim 2 lastiğimiz patladı, cantta kullanılamaz hale geldi" ifadelerini kullandı.

İHA