banner989
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TEM’de Yolcu Otobüsü, Tır Ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı : 1’i Ağır 9 Yaralı

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde yolcu otobüsü, tır ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1’i ağır 9 kişi yaralandı.

TEM'de Yolcu Otobüsü, Tır Ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı : 1'i Ağır 9 Yaralı

08 Mart 2024 Cuma 09:39

 Kaza sebebiyle otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.   
  Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Dilovası geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette giden H.U. idaresindeki 26 ET 034 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, G.Y. hakimiyetindeki 34 AC 7643 plakalı tır ve R.T. kontrolündeki 22 FM 620  plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetliyle H.U. otobüse sıkışırken, 8 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla H.U., sıkıştığı otobüsten çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 9 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edildi. H.U’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 
  Öte yandan, kaza sebebiyle TEM Otoyolu’nun Ankara istikameti trafiğe kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Polis ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, kazaya karışan araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. 
  Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 
                                       


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Üst geçidi kullanmayan 2 kişiye motosiklet çarptı Üst geçidi kullanmayan 2 kişiye motosiklet çarptı
Ailesinin Yaşadığı Daireyi Benzin Döküp Ateşe Verdi: Sokak Ortasında Sinir Krizi Geçirdi Ailesinin Yaşadığı Daireyi Benzin Döküp Ateşe...
Uyuyakalan Karısını Balkondan Girerek Uyandırdı Uyuyakalan Karısını Balkondan Girerek Uyandırdı
Muhtarı Tabancayla Vuran Şahıs Tutuklandı Muhtarı Tabancayla Vuran Şahıs Tutuklandı
Beraber Alkol Aldığı Aile Dostunu Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Beraber Alkol Aldığı Aile Dostunu Öldüren Sanığa...
Hızlı tren hattına atlayan şahsı film seyreder gibi seyrettiler Hızlı tren hattına atlayan şahsı film seyreder...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Üst geçidi kullanmayan 2 kişiye motosiklet...
Kocaeli'de yaklaşık 30 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmeye çalışan 2...

Haberi Oku