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TEM'deki kazada ağır yaralanan hostes hayatını kaybetti

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan hostes, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TEM'deki kazada ağır yaralanan hostes hayatını kaybetti

26 Temmuz 2025 Cumartesi 09:44

 Kaza, dün sabah saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gebze ilçesi Muallimköy mevkisinde meydana geldi. S.T. idaresindeki 28 ABE 755 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyir halinde olan Ş.C. yönetimindeki 54 AKH 812 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan hostes Ayça Yılmaz (25) ile birlikte 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. 
 Ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Yakınları tarafından bugün Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alınan Ayça Yılmaz’ın cenazesi, ikindi namazının ardından İstanbul Sarıyer’de toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.  



İHA
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