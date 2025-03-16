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Temizlik yaparken kimyasal tankerinin içine düştü, ağır yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi, tehlikeli madde taşıyan bir tırın tankını temizlerken dengesini kaybederek içine düşerek ağır yaralandı. Yaralı, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Temizlik yaparken kimyasal tankerinin içine düştü, ağır yaralandı

16 Mart 2025 Pazar 16:31

 Olay, Barbaros Mahallesi Kaplan Sokak'ta bulunan bir tır parkında meydana geldi. İddiaya göre, 56 yaşındaki A.P., park halindeki tırın tankını temizlemek için üzerine çıktı. Temizlik yaptığı sırada dengesini kaybeden A.P., yaklaşık 1,5 metre yükseklikten tankerin içine düştü.  
 Durumu fark eden arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar, işçiyi çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tanktan çıkarılan A.P., sağlık ekiplerine teslim edildi.  
 İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.P., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.  
 Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
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