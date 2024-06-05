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Tersanedeki Gemi Yangını Faciasından Acı Haber Geldi

Kocaeli'de dün tersanede bulunan gemide çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 4 işçiden biri hayatını kaybetti.

Tersanedeki Gemi Yangını Faciasından Acı Haber Geldi

05 Haziran 2024 Çarşamba 11:34


 Başiskele ilçesindeki Kocaeli Serbest Bölgesi'nde "TRONDERBAS TR-500-ND" isimli gemide yangın çıktı. Bu sırada gemide çalışma yapan personeller kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek söndürdü ancak işçilerden 2'si içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla gemiden indirilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilendikleri belirlenen 4 personel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Geminin bir hafta önce denize indirildiği ve son testlerinin yapıldığı bildirildi. 
 Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçilerden Mustafa Altıntaş (41), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Diğer 3 personel ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.  
                                  


İHA
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