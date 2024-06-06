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Tersanedeki Gemi Yangınında Hayatını Kaybeden İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kocaeli'de tersanede bir gemide çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden işçi, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Tersanedeki Gemi Yangınında Hayatını Kaybeden İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

06 Haziran 2024 Perşembe 09:25

  Dün Başiskele ilçesindeki Kocaeli Serbest Bölgesi'nde "Tronderbas TR-500-ND" isimli gemide yangın çıktı. Bu sırada gemide çalışma yapan personel kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek söndürdü ancak işçilerden 2'si içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla gemiden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilendikleri belirlenen 4 personel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Geminin bir hafta önce denize indirildiği ve son testlerinin yapıldığı öğrenildi. Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçilerden Mustafa Altuntaş (41), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer 3 personel ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. 
 
  Son yolculuğuna uğurlandı 
  Ailesi tarafından teslim alınan Mustafa Altuntaş'ın cenazesi, İzmit'te bulunan Dere Camii'ne getirildi. Alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından Altuntaş'ın naaşı Kuruçeşme Mezarlığı'na defnedildi.  
                                    


İHA
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