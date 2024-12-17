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Tır alev alev yandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Tır alev alev yandı

17 Aralık 2024 Salı 12:28

 Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında D-100 kara yolu İstanbul istikameti Şekerpınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir lojistik firmasına ait tır, seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücüsü, tırı durdurup araçtan inerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sebebiyle tır kullanılamaz hale gelirken, trafik ise yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Trafik, tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. 
 Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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