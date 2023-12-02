banner959
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tır ile çarpışan otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu

Kocaeli D100 Karayolu'nda tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Tır ile çarpışan otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu

02 Aralık 2023 Cumartesi 16:07

Kaza, Körfez ilçesi Kirazlıyalı D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat U. idaresindeki 41 AHE 712 plakalı otomobili ile Adil C. yönetimindeki 41 AHY 539 plakalı tır yandan çarpıştı. Otomobil savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarparken, sürücü araçta sıkıştı. Vatandaşların yardımı ile sıkışan sürücü araçtan çıkarıldı. Sürücü yara almazken araç ise hasar gördü. Kaza sebebiyle bir süre kapalı olan trafik tekrardan açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.







İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TEM'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 13 yaralı TEM'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 13 yaralı
TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü tırla çarpıştı, yaralılar var TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü tırla çarpıştı,...
Eski sevgilisinin evine tabanca ve bıçakla dayanan şüpheli serbest bırakıldı Eski sevgilisinin evine tabanca ve bıçakla dayanan...
Çocukların cinayetle biten kavgasında kan donduran detaylar Çocukların cinayetle biten kavgasında kan donduran...
Belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı Belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpışan otomobil...
Gazeteciler İsrail'in meslektaşlarına yönelik saldırılarını protesto etti Gazeteciler İsrail'in meslektaşlarına yönelik...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

TEM'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 13...
Tem Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki yolcu otobüsünün, tıra arkadan çarptığı kazada 13...

Haberi Oku