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Tır, otomobil ile kamyonete çarptı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 Karayolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, önce kamyonete, ardından bariyerleri aşarak karşı şeritte bulunan otomobile çarptı. Kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Tır, otomobil ile kamyonete çarptı: 4 yaralı

24 Ocak 2025 Cuma 11:14

 Kaza, Osman Yılmaz Mahallesi D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine sürücüsünün hakimiyetinde seyir halinde olan 16 BGS 622 plakalı tır, 34 KBV 369 plakalı kamyonete çarptı. Direksiyon hakimiyetini toparlayamayan tır sürücüsü, yolun karşı şeridine geçerek bariyere ve seyir halindeki 34 FAF 429 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonette bulunan ve yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobilde sıkışan sürücü ise itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Otomobil sürücüsü de ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Kaza sebebiyle araçlar hurdaya döndü, polis olayla ilgili inceleme başlattı.  


İHA
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