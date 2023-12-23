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Tır Şoförünü Rehin Alan Şahıs İçişleri Bakanı İle Konuşarak Teslim Oldu

Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförünü rehin alan şahıs, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşerek telim olmaya ikna oldu.

Tır Şoförünü Rehin Alan Şahıs İçişleri Bakanı İle Konuşarak Teslim Oldu

23 Aralık 2023 Cumartesi 23:21

Araçtan çıkan şahsı, ekipler etkisiz hale getirdi. 
  Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde Fatih B. isimli şahıs, tırın içerisinde sürücüyü rehin aldı. Polis ve jandarma, Körfez Sevindikli mevkiinde yolu keserek trafiği durdurdu. Şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi. İkna çabalarına rağmen şahıs teslim olmadı. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih B. ile telefonla görüşme sağladı. Konuşmadan sonra şahıs teslim olmaya ikna oldu. Canlı yayında Bakan Yerlikaya'dan sözler alan şüpheli, önce rehineyi serbest bıraktı ardından kendisi dışarı çıktı. Ekipler, şüpheliyi etkisiz hale getirirken herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmaması teselli kaynağı oldu. 
  Şüpheli en son canlı yayında 2 yıldır kızıyla görüşemediğini söyleyerek, "Beni kızımla görüştürün" dedi. 
                                 


İHA
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