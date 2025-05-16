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ASAYİŞ:
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Tır sürücüsü araçta asılı halde ölü bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 35 yaşındaki adam, tırda iple asılı halde ölü bulundu.

Tır sürücüsü araçta asılı halde ölü bulundu

16 Mayıs 2025 Cuma 13:22

 Olay, Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 yaşındaki M.S, 06 BDS 299 plakalı tırıyla Ankara'dan yükünü aldıktan sonra, malzemeleri boşaltacağı Körfez fabrikalar bölgesine geldi. Aracını buraya park eden M.S'yi uzun süre arkadaşları telefonla aradı ancak ulaşamadı. Tırın da kapısının kapalı olması sebebiyle arkadaşları kürekle camı kırarak araca girdi. M,S'yi iple asılı halde bulan arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde tır şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

İHA
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