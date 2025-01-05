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Tırdaki akaryakıtı almak için şoförü bıçaklayan 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akaryakıtını gasp etmeye çalıştıkları tırın sürücüsüne şiddet uygulayıp, boynundan bıçaklayan 4 zanlı tutuklandı.

Tırdaki akaryakıtı almak için şoförü bıçaklayan 4 şüpheli tutuklandı

05 Ocak 2025 Pazar 11:04

 Edinilen bilgiye göre, 1 Ocak'ta Barış Mahallesi'ndeki nakliyatçılar garajında kimlikleri tespit edilemeyen şüpheliler, 07 DCH 44 plakalı tırın yanına gelerek araçtaki akaryakıtı gasp etmek istedi. Tırın şoförü E.I.'nın direnmesi üzerine şahıslar arasında arbede yaşandı. Darp edilerek boynundan bıçaklanan E.I., tırına binip olay yerinden uzaklaştı. Yaralı halde yaklaşık 30 kilometre mesafe yol kat eden E.I., TEM Otoyolu'nun Körfez geçişindeki bir dinlenme tesisine gitti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.I. hastaneye kaldırıldı. E.I.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  
 Harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen O.H., H.K., F.Y. ve C.H.D. isimli 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu da bildirildi. 


İHA
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