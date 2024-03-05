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Tırın altında kalan motokurye hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın altında kalan 60 yaşındaki motokurye hayatını kaybetti.

Tırın altında kalan motokurye hayatını kaybetti

05 Mart 2024 Salı 09:48

  
  Kaza, saat 19.30 sıralarında Deniz Mahallesi Liman Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır ile Ahmet Arda (60) hakimiyetindeki 41 ARY 224 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motokurye Ahmet Arda tırın altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ahmet Arda’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından Arda'nın cenazesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı. 
  Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
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