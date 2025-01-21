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Tırın çarptığı hafif ticari araç metrelerce sürüklenerek takla attı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tırın arkadan çarptığı hafif ticari araç, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra takla attı. Hafif ticari araçta sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Tırın çarptığı hafif ticari araç metrelerce sürüklenerek takla attı: 3 yaralı

21 Ocak 2025 Salı 11:14

 Kaza, D-100 karayolu Ankara istikameti İbrikdere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.V. idaresindeki 39 AK 663 plakalı damperli tır, akaryakıt istasyonundan çıkan M.K. hakimiyetindeki 41 AVF 804 plakalı Fiat marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra takla attı. Sürücü M.K. ve 2 yolcu araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları aracın içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Takla atan hafif ticari araçtaki meyve, sebze ve çeşitli gıdaların ise yere saçıldığı görüldü. 
  Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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