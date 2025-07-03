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Trafik ve çevre ihlallerine ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı’nda trafik kurallarını ihlal eden ve çevreye zarar veren kişi ve kurumlara cezai işlem uygulandı. Trafik ve çevre kurallarına uymayanlara toplamda 4 milyon 25 bin 893 TL idari para cezası kesildi.

Trafik ve çevre ihlallerine ceza

03 Temmuz 2025 Perşembe 10:05

 10 GÜNDEM MADDESİ KARARA BAĞLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, 10 gündem maddesini karara bağlamak üzere toplandı. Encümen toplantısında Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının gündem maddeleri onaylandı.

 

97 İHLALE PARA CEZASI UYGULANDI

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde bazı şoförlerin kuralları ihlal ettikleri belirlendi. Yolcuyu duraktan almama, gidilen yolu uzatma, yolcu ile münakaşa etme, yolcuya köyü muamele, öğrenci güzergah izin belgesi olmaması, müşteriyi istediği yere götürmeme, çalışma ruhsatının olmaması, sefer sırasında sigara içme gibi davranışlardan dolayı 97 ihlal tespit edildi. Her bir şoföre 2.953 TL ceza kesilirken toplamda 286,441 TL idari para cezası encümende onaylandı.

 

HAFRİYAT DÖKENLERE CEZA

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yapılan denetimlerde Kandıra Çalköy mevkiinde bulunan Becerikli Çadır Kamp Tesisi’ne gürültü sınırlarını aştığı gerekçesiyle 334.297 TL idari para cezası kesildi. Dilovası Tepecik Mahallesi 133 ada 221 Nolu parselde hafriyat aracıyla döküm yaptığı tespit edilen bir firmaya da 1.869,726 TL idari para cezası kesildi. Demirciler Mahallesi'nde izinsiz döküm yaptığı tespit edilen iki kişiye idari para cezası uygulanırken hafriyat atığını dökmek için yer gösteren kişiye 1.246,484 TL, hafriyatı dökene ise 623,242 TL para cezası kesildi.

(Erkan ERENLER)

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