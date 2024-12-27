ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Trafikte birbirlerine ateş açtılar: 2 sürücü ve 1 yolcu yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde trafikte tartışan ve birbirlerini takip eden sürücüler sokak ortasında birbirlerine ateş açtı. Olayda 2 sürücü ile olay yerinden aracıyla geçen bir genç kız yaralandı.

Trafikte birbirlerine ateş açtılar: 2 sürücü ve 1 yolcu yaralandı

27 Aralık 2024 Cuma 11:14

 Olay, saat 17.30'da Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi Orhangazi Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, E.B. ile K.A. isimli sürücüler, trafikte bir süre tartıştıktan sonra araçla birbirini takip etti. Birbirlerini sıkıştıran sürücüler araçtan inerek ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, yolda geçmekte 34 HGJ 722 plakalı otomobilin camından geçerek babasının yanında yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Tuğçe S'nin kafasını sıyırdı. E.B. ile K.A. da birbirlerine ateş etmeleri sonucu yaralandı. K.A. ve E.B. kendi araçları ile hastaneye giderken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan Tuğçe S'ye ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. 
  Polis, sürücüler hakkında işlem başlatırken, K.A'nın yanında yolcu olarak bulunan ve firar eden M.B'yi bulmak için çalışma başlattı. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Filli Boya'dan işçi kıyımı Filli Boya'dan işçi kıyımı
Kalbinden tek kurşunla vurulmuş halde bulunan kadın erkek arkadaşına not bırakmış Kalbinden tek kurşunla vurulmuş halde bulunan kadın...
2 kişiye mezar olan otomobilin sürücüsüne 10 yıl 6 ay hapis 2 kişiye mezar olan otomobilin sürücüsüne 10...
Yılbaşı öncesi sahte içki denetimi Yılbaşı öncesi sahte içki denetimi
Kocaeli’de kent asansörlerine zarar veren şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı Kocaeli’de kent asansörlerine zarar veren şahıslar...
Kalbinden tek kurşunla ölü bulunmuştu, bir kişi gözaltına alındı Kalbinden tek kurşunla ölü bulunmuştu, bir kişi...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Filli Boya'dan işçi kıyımı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Filli Boya fabrikasında bir süredir devam eden sendika tartışmaları,...

Haberi Oku