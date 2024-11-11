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Trafikte yol verme tartışması meydan kavgasına döndü: 5 kişi silahla yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma meydan kavgasına döndü. Çıkan olaylarda 5 kişi silahla yaralanırken, adliyeye sevk edilen 5 kişi adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Trafikte yol verme tartışması meydan kavgasına döndü: 5 kişi silahla yaralandı

11 Kasım 2024 Pazartesi 12:25

 Olay, öncesi gün akşam saatlerinde Nene Hatun mahallesi Ertuğrul Gazi caddesinde meydana geldi. Trafikte yol verme meselesinden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Cadde üzerinde kalabalık grup birbirlerine sopa ve silahlarla saldırdı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kavga neticesinde 5 kişi silahla yaralandı.  
 
  20 kişinin ifadesi alındı  
  Olayla ilgili 20 şahıs yakalandı. 15 şahıs polis merkezindeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen B.S. (51), D.U. (35), S.U. (51), T.D. (19) ile V.H. (21) yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili biri kuru sıkı olmak üzere iki silah ele geçirildi.  
  Olayla ilgili inceleme sürüyor. 


İHA
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